Заполярные предприниматели, организующие морские туры по Баренцеву морю, поддержаны региональным Центром кластерного развития

Заполярные предприниматели, организующие туры и рыбалку в Баренцевом море, поддержаны региональным Центром кластерного развития. Проект «Seatravel51» реализуют участники туристско-рекреационного кластера индивидуального предпринимателя Анастасии Перфиловой и ООО «Картель».

С целью продвижения туристических услуг предприниматели обратились в Центр кластерного развития Мурманской области за маркетинговой услугой по созданию сайта проекта.

В результате оказанной поддержки в 2022 году увеличились прибыль от реализации туристических продуктов на 25% в сравнении с 2021 годом, а также отмечен рост туристического потока.

«Уже более 13 лет мы дарим гостям Мурманской области незабываемые эмоции. На нашем корабле турист может не только отправится в морское путешествие, порыбачить, насладиться северными красотами, отведать арктическую кухню, приготовленную из свежайших, только что пойманных морских деликатесов, но и устроить настоящую фотоохоту за касатками, дельфинами и китами. В полярную ночь получить возможность увидеть северное сияние прямо с борта судна», – поделилась руководитель проекта «Seatravel51» Анастасия Перфилова.

Помощь участникам кластеров осуществляется региональным Центром кластерного развития в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Подробная информация об услугах размещена на сайте Центра кластерного развития: https://murmancluster.ru/. Кроме того, получить консультацию можно у менеджера Центра по телефону 8 (8152) 41-07-95.

Фото: https://gov-murman.ru