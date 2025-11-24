Заполярные предприниматели смогут присоединиться к проекту «Платформа роста», подав заявку на МСП.РФ

С 24 ноября акселерационная программа «Платформа Роста» переходит на новый этап, предоставляя предпринимателям из регионов-участников удобный способ подачи заявок через Цифровую платформу МСП.РФ. Проект инициирован «РВБ» (объединенная компания «Wildberries & Russ») и Агентством стратегических инициатив (АСИ) для системной поддержки локальных брендов.

Новый сервис упрощает процесс отбора и позволяет бизнесу напрямую заявить о своём желании участвовать в программе. Подать заявку могут представители малого и среднего бизнеса из 37 регионов России, где уже запущена «Платформа Роста», в том числе из Мурманской области. Приём заявок продлится до 14 декабря.

Участие в программе – это шанс для брендов стать частью масштабного проекта, меняющего экономику регионов. Программа предлагает комплексную поддержку, включая доступ к эксклюзивной аналитике, логистическим решениям и инструментам продвижения на маркетплейсе, что помогает предпринимателям масштабировать производство и увеличивать узнаваемость как в России, так и за рубежом.

Для подачи заявки предпринимателям необходимо соответствовать ряду критериев: компания должна быть включена в реестр субъектов МСП, обладать зарегистрированным товарным знаком и вести деятельность по собственной торговой маркой. Участие в программе предусматривает, что товары должны производятся в регионе, подключенном к программе, а сам предприниматель уже продает или планирует выводит свою продукцию на «Wildberries». Важным условием является принадлежность товаров к потребительским категориям со сроком годности не менее 3 месяцев.

«Платформа Роста» – комплексная программа поддержки предпринимателей, запущенная в декабре 2024 года «РВБ» и АСИ. Её цель – повышение предпринимательской активности в регионах России и на территориях дружественных стран, а также создание благоприятных условий для развития отечественного бизнеса. На сегодняшний день к проекту присоединилось уже более 850 брендов из 37 регионов России и предприниматели Узбекистана, демонстрируя высокие темпы роста продаж и узнаваемости. Напомним, Мурманская область подключилась к программе в рамках Международного арктического форума.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557399/#&gid=1&pid=1