Заполярные предприниматели вновь могут подать заявку на участие в программе «Платформа роста»

Стартовал второй открытый набор в программу «Платформа роста». Совместный проект поддержки предпринимателей от RWB (объединенная компания «Wildberries & Russ») и Агентства стратегических инициатив для российских брендов позволяет развивать ключевые компетенции по управлению бизнесом и использованию инструментов продвижения на «Wildberries».

До 26 апреля предприниматели из 42 регионов России, в том числе из Мурманской области могут подать заявки для участия в отборе при помощи специального сервиса на МСП.РФ.

Прошедшие отбор станут участниками программы акселерации: получат навыки ведения бизнеса и работы с инструментами продвижения в цифровой среде, освоят механизмы повышения узнаваемости компании и ее продукции, расширят возможности сбыта и географию продаж. Каждый участник получит комплексную экспертную поддержку на всех этапах.

По итогам первого потока из 1000 заявок в программу были отобраны 150 аутентичных брендов из разных регионов и категорий.

Как отмечает региональное Министерство туризма и предпринимательства, Мурманская область подключилась к программе «Платформа роста» в рамках Международного арктического форума. Рост оборота продукции предпринимателей за первый этап программы увеличился на 56%. Локализация товаров увеличилась на 24%, а товарная матрица на 19%.

Для участия в программе «Платформа роста» от RWB предпринимателям необходимо соблюдать ряд требований: являться субъектом малого и среднего предпринимательства (зарегистрированный СМСП); иметь товарный знак или регистрировать его, работать под собственной торговой маркой; продавать свою продукции на «Wildberries» и быть готовым масштабироваться; более 50% процесса производства – на территории РФ; товары должны иметь срок годности от 3 месяцев.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/565799/#&gid=1&pid=1