Заполярные предприниматели впервые смогут получить грант в размере до 400 тысяч рублей на реализацию творческих стартапов

Об этом в ходе оперативного совещания регионального правительства сообщила врио губернатора Ольга Кузнецова.

«Правительством Мурманской области уделяется большое внимание созданию новых возможностей для реализации творческого потенциала северян. Наряду с существующими программами в регионе стартуют новые грантовые конкурсы. Так, в регионе впервые пройдет конкурс на предоставление грантов субъектам малого и среднего бизнеса. Поддержка будет оказана творческим стартапам, максимальный размер гранта – 400 тысяч рублей», – поделилась Ольга Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ещё один новый грант поможет заполярным некоммерческом организациям реализовать важные проекты, направленные на сохранение, развитие и популяризацию культуры саамов. Размер гранта составит 1 млн рублей.

Более подробно о программах грантовой поддержки, которую правительство Мурманской области оказывает творческим северянам, на оперативном совещании рассказала министр культуры Ольга Обухова.