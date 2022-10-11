Заполярные предприятия транспортного комплекса завершили подготовку к наступлению зимнего периода

Маршруты регулярных перевозок в Мурманской области обслуживают 40 перевозчиков: 17 ИП, одно простое товарищество (договор о совместной деятельности) и 22 юридических лица.

По информации перевозчиков, подготовка к наступлению зимнего периода завершена на 100%:

- в рамках планового обслуживания проверены все необходимые узлы и агрегаты парка подвижного состава (воздушные магистрали и магистральная система отопителей салона);

- проведена проверка работоспособности отопителей салонов подвижного состава;

- сформирован запас комплектов шин, в том числе зимних (для малого класса);

- заключены договоры с АЗС на поставку топлива соответствующего техническим характеристикам, в том числе в зависимости от сезонности;

- имеется необходимый объём запасных частей и материалов для проведения технического обслуживания и оперативного ремонта;

- сформирован запас горюче-смазочных материалов (масла и технические жидкости);

- ведётся мониторинг температуры воздуха в ночное время.

За период с сентября 2022 по май 2023 года планируется выполнить более 13,8 млн км транспортной работы, сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.