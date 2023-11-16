Заполярные производители пищевой продукции приняли участие в деловых переговорах с крупными торговыми сетями России

С 14 по 15 ноября в Санкт-Петербург проходила Международная выставка продуктов и напитков «ПЕТЕРФУД 2023». При содействии регионального Центра кластерного развития пять предприятий – участников производственно-пищевого кластера Мурманской области принимали участие в деловых переговорах с крупными торговыми сетями в формате В2В.

Всего были запланированы встречи с 40 сетевыми ритейлерами федерального и регионального уровней.

Очный формат В2В позволяет напрямую вести переговоры с представителями сетей, договариваться о возможных поставках и выйти на новые рынки сбыта.

Помощь участникам кластеров осуществляется региональным Центром кластерного развития в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Узнать о том, как стать участником кластера, а также ознакомиться с услугами Центра, можно на сайте регионального Центра кластерного развития: https://murmancluster.ru/. Кроме того, обратиться за консультацией у менеджера Центра возможно по телефону 8 (8152) 41-07-95.

Центр кластерного развития Мурманской области приглашает всех заинтересованных предпринимателей к сотрудничеству.

Фото: https://gov-murman.ru