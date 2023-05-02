Заполярные производители сувениров получили поддержку регионального Центра кластерного развития

Индивидуальные предприниматели Надежда Слепухина и Евгения Рябова производят сувенирную продукцию. Северянки обратились в региональный Центр кластерного развития за поддержкой в позиционировании и продвижении своей продукции.

Было разработано техническое задание, на базе которого осуществлялась маркетинговая поддержка и продвижение сайта проекта «Арт-гостиная «Варвара».

Благодаря поддержке Центра кластерного развития у предпринимателей спрос на товары в сравнении с 2021 годом увеличился на 30%, штат сотрудников расширился на 11 рабочих мест. Кроме того, проведенные в социальных сетях и интернете рекламные кампании помогли привлечь внимание туристов.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, помощь участникам кластеров, координируемых региональным Центром кластерного развития, оказывается при поддержке Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: https://gov-murman.ru