Заполярные работники социальной сферы приняли участие в профильном Всероссийском молодёжном форуме

В Санкт-Петербурге завершился Всероссийский молодёжный форум социального призвания. На своей площадке он объединил более 500 участников из 85 регионов, а также Донецкой и Луганской народных республик и Запорожской области. Его главная цель – формирование сообщества молодых профессионалов и продвижение образа будущего социальной сферы.

Участницами масштабного мероприятия стали представители Мурманской области – социальный работник Полярнозоринского комплексного центра социального обслуживания населения Яна Карпова и специалист по социальной работе Мурманского центра социальной помощи семье и детям Фарида Мамедова.

Для молодых специалистов социальной сферы форум стал площадкой обмена опытом и лучшими практиками. В насыщенной программе – выставка молодёжных учреждений, дискуссии, круглые столы, практикумы и сессии в формате образовательных треков: «Эффективная занятость», «Инфраструктура заботы» и «Социальные кросс-коммуникации».

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, также для участников прошёл познавательный мастер-класс от общественной организации «Российский Красный крест», на котором обучали практическим приемам первой помощи и биомеханике тела при уходе за больными. Программный трек «Жизнь без границ» позволил обсудить инклюзивные программы, проекты активного долголетия и системы долговременного ухода. Насыщенная повестка помогла охватить практически все направления социальной сферы. выставка молодёжных учреждений.

«Подобные мероприятия дают импульс к поиску новых путей по усовершенствованию социальной работы в России и повышают престиж профессий социальной сферы среди молодежи», – отметили заполярные специалисты.

Фото: https://gov-murman.ru