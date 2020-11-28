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Мурманская область. Арктика (16+)28.11.20 08:30

Заполярные семьи отмечены на федеральном уровне за вклад в сохранение семейных ценностей

Вчера, в преддверии Дня матери, губернатор Андрей Чибис встретился с образцовыми семьями Заполярья, отмеченными в этом году на федеральном уровне. В праздничном мероприятии, которое из-за ограничений по коронавирусу прошло без традиционного торжественного чествования, приняли участие две семьи – Бычковых и Тухватшиных.

«Первое слово, которое произносит практически каждый ребенок, – «мама». И только со временем мы понимаем, что материнство – с одной стороны великая миссия, с другой – очень тяжелый каждодневный труд. Любовь и забота матери поддерживает нас в детстве и оберегает нас уже взрослых. Низкий поклон вам лично и всем мамам Мурманской области за подаренные жизни. С праздником!», – сказал губернатор.

По Указу Президента России Владимира Путина многодетная семья Бычковых удостоена медали ордена «Родительская слава» за заслуги в укреплении института семьи. Супруги Екатерина и Алексей из Мурманска воспитывают пятерых детей. Высокую государственную награду губернатор передал главе большой и дружной семьи.

Юлия и Рустам Тухватшины из города Ковдора в этом году успешно представили Мурманскую область на Всероссийском конкурсе «Семья года». Как сообщает регионально Министерство информационной политики, в онлайн-формате эксперты оценивали портфолио и визитные карточки порядка трёх тысяч российских семей. Наши земляки одержали уверенную победу в номинации «Молодая семья». Андрей Чибис поблагодарил северян за активное участие в социальной жизни родного края, повышение престижа семейных ценностей и вручил почетный диплом оргкомитета конкурса.

 

 

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