Заполярные семьи получили заслуженные награды на праздничном мероприятии, приуроченном к Международному дню семьи

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 15 мая во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова по сложившейся доброй традиции на празднике, приуроченном к Международному дню семьи, прошло награждение почётными знаками и памятными адресами самых достойных родителей Мурманской области.

В соответствии с постановлением губернатора Мурманской области Андрея Чибиса за заслуги в укреплении института семьи, достойное воспитание детей и большой личный вклад в развитие лучших семейных традиций три многодетные мамы региона были отмечены почётным знаком «Материнская слава». Также заполярным семьям вручили Памятные адреса главы региона за достойное выполнение родительского долга, Благодарственные письма Мурманской областной Думы и уполномоченного по правам ребенка в нашем регионе.

В этот день поздравили семьи и вручили им заслуженные награды заместитель главы регионального министерства труда и социального развития Людмила Васинцева и председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

Помимо церемонии награждения на праздничном мероприятии подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» в 2022 году. 9 семей-победителей получили Благодарственные письма губернатора Мурманской области из рук заместителя главы регионального Минтруда Ирины Горельцевой.

В завершении гостей праздника ждал гала-концерт Межрегионального фестиваля-конкурса «Полярные звёзды». Свои номера представили семейно-творческие коллективы из Мурманской, Тверской, Архангельской областей и республики Карелия, сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/23859/