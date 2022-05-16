Зарплата каждый день: где в Мурманской области можно заработать здесь и сейчас?Атомный контейнеровоз «Севморпуть» доставит груз с площадки, строящегося терминала «Северная звезда», в Мурманск
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)16.05.22 10:15

Заполярные семьи получили заслуженные награды на праздничном мероприятии, приуроченном к Международному дню семьи

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 15 мая  во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова по сложившейся доброй традиции на празднике, приуроченном к Международному дню семьи, прошло награждение почётными знаками и памятными адресами самых достойных родителей Мурманской области.

В соответствии с постановлением губернатора Мурманской области Андрея Чибиса за заслуги в укреплении института семьи, достойное воспитание детей и большой личный вклад в развитие лучших семейных традиций три многодетные мамы региона были отмечены почётным знаком «Материнская слава». Также заполярным семьям вручили Памятные адреса главы региона за достойное выполнение родительского долга, Благодарственные письма Мурманской областной Думы и уполномоченного по правам ребенка в нашем регионе.

В этот день поздравили семьи и вручили им заслуженные награды заместитель главы регионального министерства труда и социального развития Людмила Васинцева и председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

Помимо церемонии награждения на праздничном мероприятии подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» в 2022 году. 9 семей-победителей получили Благодарственные письма губернатора Мурманской области из рук заместителя главы регионального Минтруда Ирины Горельцевой.

В завершении гостей праздника ждал гала-концерт Межрегионального фестиваля-конкурса «Полярные звёзды». Свои номера представили семейно-творческие коллективы из Мурманской, Тверской, Архангельской областей и республики Карелия, сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области.

 

 

 

 

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/23859/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области за неделю упал спрос на работников из сферы искусства и масс-медиа - обзор рынка труда за неделю по регионам СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИМурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Гостева Татьяна Николаевна egulenka@yandex.ru
06.05.22 00:48
Клещи не являются насекомыми, относятся к классу Паукообразные. В сюжете допущена биологическая ошибка.
Комментарий к новости:В России стартовал сезон активности клещей
Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
Д.О Вернер
29.04.22 13:36
На общегородской КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ субботник во благо КОГО?
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире13:00«Свои-2». Художественный сериал, 72 серия (16+)13:45«Tele Travel». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Кольские судебные приставы и ресурсоснабжающая организация провели совместный выход по квартирам должников-PRO Валюту (16+)Курсы доллара и евро падают в отношении рубля-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в апреле на 30,6%-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 16 мая-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В Госдуму внесли законопроект о компенсации за капремонт без предоставления документов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Человек с инвалидностью: где и как найти работу в 2022 году?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика