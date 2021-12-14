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Мурманская область. Арктика (16+)14.12.21 13:05

Заполярные школьники стали финалистами Всероссийского конкурса сочинений

В Москве подведены итоги федерального этапа Всероссийского конкурса сочинений, учредителем которого является Министерство просвещения Российской Федерации. По итогам работы федерального жюри победителями конкурса стали 100 ребят из 84 субъектов Российской Федерации.

Среди финалистов трое представителей Мурманской области: Ксения Грушко («Гимназия № 1», ЗАТО г. Североморск), Юлиана Вишневская (СОШ № 1, г. Кандалакша), Кирилл Рожин (Основная общеобразовательная школа № 20 имени М.Ю. Козлова, пгт. Никель).

Торжественная церемония награждения состоится в очном формате в Москве 22-23 декабря 2021 года, сообщает Министерство образования и науки Мурманской области.

 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/431168/

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QR
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