Заполярные школьники завоевали восемь наград в финале Российской робототехнической олимпиады в Мурманске

Вчера в Мурманске состоялась торжественная церемония закрытия Российской робототехнической олимпиады, в рамках которой подвели итоги трёхдневных интеллектуальных состязаний и назвали имена победителей РРО-2025. Юных инженеров, наставников и экспертов из почти 50 субъектов России, Беларуси и Узбекистана приветствовала заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина, отметив важность данного события для развития технического творчества среди молодёжи.

«Сегодня мы подводим итоги финала олимпиады в Мурманске, в столице русской Арктики. Это были не просто соревнования, а настоящая экспедиция в мир технологий и инноваций. Вы только подумайте, более 3,5 тысячи молодых инженеров боролись за то, чтобы принять участие в этом мероприятии. В финал прошли самые талантливые ребята. Поэтому все, кто сегодня находится в этом зале, уже победители. Ведь олимпиада такого уровня даёт возможность проявить себя, познакомиться с единомышленниками, обменяться опытом и вдохновиться достижениями друг друга. Надеюсь, что эти дни стали для вас настоящим праздником науки и дружбы!», – подчеркнула Анна Головина.

В торжественной обстановке победителям и призёрам РРО-2025 вручили дипломы, медали и кубки в различных категориях. Заполярные школьники завоевали восемь наград.

В категории «Базовая» в номинации «Дизайн робота» третье место заняла команда «Фортуна» из Мурмашей, в номинации «Стратегия» третье место у команды «Умный доставщик» из Североморска. В призёрах и команда «МАРК» центра образования «Лапландия».

Северяне также завоевали три награды в категории «Творческая». Так, второе место в номинации «Командная работа» заняли «Технари» из Мурмашей. Третьего места удостоены команды «Робовинтики» и «Робот – Помощник» из Мончегорска.

Кроме того, юные северяне отмечены в специальных номинациях «За автоматизацию работы Северного морского пути» и «За комплексное решение по обеспечению безопасности на кораблях».

Напомним, по инициативе губернатора Андрея Чибиса Мурманская область впервые стала местом проведения 22-й Российской робототехнической олимпиады. Это один из самых престижных и масштабных конкурсов в сфере технического творчества. Тема этого года – «Северный морской путь». Команду Мурманской области на соревнованиях представили 23 участника – победители и призёры этапов РРО. Всего в олимпиаде приняли участие около 1000 человек – школьники, студенты, наставники и судьи.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549420/#&gid=1&pid=1