Заполярные скалолазы показали отличные результаты в чемпионате и первенстве СЗФО «Хибинская весна»

Чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по скалолазанию «Хибинская весна» прошли в Апатитах на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Вертикаль». Соревнования продолжались три дня, в них приняли участие более 70 спортсменов Мурманской, Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Калининградской областей, Республики Карелия. Нашу область представили спортсмены из Мурманска и Апатитов.

Соревнования включали в себя предварительные состязания и финалы лазания на трудность, а затем – на скорость.

Победители чемпионата в лазании на скорость – апатитчане Иван Рогозин и Анастасия Голикова.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, победителями первенства в своих возрастных группах в лазании на скорость стали Кирилл Полевой (Вологодская область), Александра Рыбальченко, Мария Бударева, Александр Щипоников, Сергей Гаркуш (Мурманская область, Апатиты), Ева Норицына (Архангельская область).

Первые в лазании на трудность: Александра Антунович (Ленинградская область), Ника Пеунова, Павел Казаков, Алина Татарина (Мурманская область, все из Апатитов), Дмитрий Игнатович (Республика Карелия). «Золото» чемпионата выиграли Константин Савельев (Ленинградская область), Ника Пеунова (Апатиты). Воспитанник центра «Лапландия» Илья Тимофеев под руководством Аллы Курдий занял третье место в дисциплине «Трудность».