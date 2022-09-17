Заполярные сотрудники социальной сферы – в числе финалистов Всероссийского конкурса профессионального мастерства

Подведены итоги Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания, организатором которого выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

В 2022 году на региональный этап конкурса поступили 32 заявки, в том числе впервые от сотрудников организаций социального обслуживания. На федеральном этапе Мурманскую область представляли 10 человек. По результатам конкурсного отбора в номинации «Открытие года», присуждаемой лучшим молодым специалистам, в число финалистов вошла Юлия Ушакова – специалист Полярнинского комплексного центра социального обслуживания населения.

Ещё один финалист из Кольского Заполярья – директор Мончегорского дома-интерната для умственно отсталых детей Ирина Горбунова. Она оказалась в числе лучших в номинации «Стабильность и качество», присуждаемой организациям, предоставляющим социальные услуги в стационарной форме.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, цель конкурса – повышение престижа профессии сотрудников социальной сферы и стимулирование их профессиональной деятельности. Мурманская область с 2011 года активно принимает участие в мероприятии Минтруда России. За это время в региональном этапе конкурса приняли участие более 300 специалистов. При этом 4 раза заполярные профессионалы оказывались в числе лучших по стране. Так, в 2011 году 3 место заняла Ольга Тихомирова – заведующая отделением социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому Полярнозоринского КЦСОН. Спустя год в родную заполярную столицу учитель-логопед Мурманского центра социальной помощи семье и детям Елена Васильева вернулась со 2 местом. Новая победа – в 2018 году. Тогда специалист по социальной работе Мурманского комплексного центра социального обслуживания населения Денис Пашков попал в тройку лучших молодых профессионалов России. В 2020 году его коллега Елена Журавлева также заняла 3-е место в номинации «Лучший социальный работник организации социального обслуживания».

Фото: https://gov-murman.ru