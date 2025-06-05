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Мурманская область. Арктика (16+)05.06.25 09:30

Заполярные специалисты разработают проектную документацию на капремонт детской школы искусств и Городского дома культуры Приморска Запорожской области

В рамках соглашения о сотрудничестве правительство Мурманской области продолжает оказывать помощь Приморскому округу Запорожской области. В 2025 году будет разработана проектная документация на капитальный ремонт детской школы искусств и Городского дома культуры в Приморске на улице Банковской. Контракт на эти работы уже заключён.

«Подрядчик уже приступил к техническому обследованию зданий, в ходе которого будет определена целостность и прочность существующих конструкций. Для этого, в частности, взяты пробы грунта, на котором стоят здания, кирпича и раствора для исследования их в лабораторных условиях. Кроме того, сделаны обмеры зданий для разработки графической части проектов», – рассказал начальник Управления капитального строительства Мурманской области Алексей Солопекин.

Напомним, в 2025 году в Приморске также будет капитально отремонтирован Центр детско-юношеского творчества.

Как отмечает региональное Министерство строительства, за два года Мурманская область помогла привести в порядок 13 объектов социальной инфраструктуры в Приморском округе.

 

Фото (Лев ФЕДОСЕЕВ): https://gov-murman.ru/info/news/547991/#&gid=1&pid=1

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