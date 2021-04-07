Заполярные спортсменки заняли призовые места на соревнованиях по фигурному катанию 61-го Праздника Севера учащихся

В Ледовом дворце Мурманска завершены соревнования 61-го Праздника Севера учащихся по фигурному катанию на коньках. За медали сражались более 60 спортсменов из Мурманской и Вологодской областей, а также Республики Карелия. На церемонии открытия фигуристов поприветствовала заместитель губернатора Елена Дягилева и пожелала честной борьбы и спортивных побед.

«Фигурное катание – зрелищный и захватывающий вид спорта, получивший мировое признание, – отметила вице-губернатор. – Он развивается и у нас в Мурманской области – более 500 ребят посещают спортивные школы и регулярно занимаются фигурным катанием. Организаторы создали все условия, чтобы соревнования прошли на высоком уровне и у каждого участника появилась возможность показать достойные результаты».

В течение трёх соревновательных дней спортсмены разных возрастов выполняли короткую и произвольную программы по 1-му, 2-му и 3-му спортивным разрядам и КМС.

Члены жюри оценивали участников по таким критериям, как прыжки, вращения, скольжение, хореография и чувство ритма.

Как сообщает региональное Министерство спорта, самыми красочными стали выступления по программе КМС. Фигуристки в возрастной группе от 13 до 19 лет из Петрозаводска заняли весь пьедестал почёта. Среди спортсменок нашего региона лучший результат показала Алина Прохорова из Мурманска. По программам 1-го, 2-го и 3-го спортивных разрядов почти все призовые места получили представительницы Мурманской области.