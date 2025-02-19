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Мурманская область. Арктика (16+)19.02.25 11:00

Заполярные спортсмены одержали уверенную победу на чемпионате и первенстве СЗФО по ушу

В Мурманске состоялись чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по ушу. За медали соревнований боролись более 200 спортсменов из Мурманской, Ленинградской, Вологодской областей, Республики Карелия и Санкт-Петербурга. В рамках соревнований было разыграно 45 комплектов медалей, а большинство золотых наград завоевали спортсмены из Мурманской области.

Среди юношей, юниоров и мужчин из Кольского Заполярья первое место в своих возрастных и весовых категориях заняли Артём Толбухин (Ревда), Даниил Дурдас (Гаджиево), Тимур Испагиев (Ковдор), Артемий Осипов (Видяево), Руслан Шестаков (Ревда), Олег Бычков (Мончегорск), Артём Беняковкин (Мончегорск), Артем Петров (Гаджиево), Ратмир Покровский (Мурманск), Андрей Кожичев (Мурманск), Ярослав Михайлов (Мурманск), Данил Грибов (Полярный), Тимофей Дятлов (Мурманск), Егор Софеин (Заполярный), Михаил Коченков (Полярный), Матвей Селюх (Полярный), Максим Пахолков (Ревда), Вадим Ракитин (Полярный), Глеб Шамшинов (Мончегорск), Максим Кумысин (Гаджиево), Арсений Глухов (Североморск), Валентин Бубнов (Ревда), Максим Хворостянов (Заполярный), Иван Гордеев (Полярный), Олег Шлявас (Североморск), Егор Братаев (Гаджиево), Егор Сорокин (Мончегорск), Илья Столбцов (Гаджиево), Аркадий Шестаков (Ревда), Магомед Магомедов (Мончегорск), Вадим Масленко (Заполярный), Владимир Петров (Гаджиево) и Куджа Шалбузов (Мончегорск).

Ещё одну награду высшего достоинства завоевал Иван Коротков из Ленинградской области.

У девушек и юниорок наибольшее количество золотых медалей также досталось представителям Мурманской области. Первое место среди северянок заняли Ева Романова (Кольский район), Кристина Жениевская (Мурманск), Вилена Иванова (Полярный), Мария Павлова (Полярный), Ирина Михайлиди (Мурманск), Софья Хохлова (Гаджиево), Валентина Ефимова (Ревда), Ульяна Антошина (Мончегорск) и Софья Гетьман (Видяево).

Ещё две золотые награды завоевали спортсменки из Республики Карелия – Таисия Ефимкова и Софья Мартюшова.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, чемпионат и первенство Мурманской области проходили в Мурманском Легкоатлетическом манеже, который открыт в 2015 году. Сооружение является многофункциональным и может быть использовано для проведения тренировок и соревнований по 49 видам спорта. Развитие спортивной инфраструктуры в регионе является одной из первоочередных задач стратегического плана «На Север – жить».

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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