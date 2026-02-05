Юных северян приглашают на специальные кинопоказы к Году единства народов РоссииБлины на Масленицу на семью обойдутся россиянам в этом году почти в 209 рублей
Мурманская область. Арктика (16+)05.02.26 15:00

Заполярные спортсмены одерживают победы на XIII зимней Спартакиаде учащихся России

В Кусе сборная команда Мурманской области успешно выступила на XIII зимней Спартакиаде учащихся (юношеская) России по горнолыжному спорту. По завершении соревнований северяне завоевали второе место в общекомандном зачёте.

В состав нашей команды вошли воспитанники кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу. В личном зачёте Ева Миронова одержала победу в «слаломе» и завоевала серебряную медаль в «слалом-гиганте». Спортсменка тренируется под руководством Бориса Рудольфовича и Ирины Геннадьевны Аников.

В Сыктывкаре на XIII зимней Спартакиаде учащихся (юношеская) России по лыжным гонкам воспитанница Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта Василиса Лозовская завоевала золотую медаль на дистанции 10 км классическим стилем.

 

 

