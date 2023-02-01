Заполярные спортсмены первыми прошли тестирование функционального состояния в лабораторных условиях

В Мурманской области завершилась работа мобильной лаборатории Инновационного центра Олимпийского комитета России. На базе Центра спортивной подготовки тестирование прошли представители нескольких видов спорта: биатлон, лёгкая атлетика и лыжные гонки.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, основная цель работы мобильной лаборатории – определение аэробной и скоростно-силовой подготовленности. Первыми не только в Кольском Заполярье, но и в стране прошли тестирование 45 спортсменов из сборных команд Мурманской области, показавшие высокие спортивные результаты по итогам предыдущих соревнований.

Перед началом тестирования в конференц-зале Легкоатлетического манежа состоялся семинар для тренеров и специалистов с участием генерального директора Инновационного центра Олимпийского комитета России, заслуженного тренера СССР и России по лыжным гонкам Александра Грушина и министра спорта Мурманской области Светланы Наумовой.

На семинаре прошло знакомство с деятельностью Инновационного центра, инновационными и научными разработками в области физической культуры и спорта.

«Работа начнётся с циклических видов спорта, но надеемся, что вскоре добавятся и остальные. Уверена, подобное сотрудничество станет для нашего региона многолетним, а результаты не заставят себя долго ждать», – поделилась Светлана Наумова.

«Это первый регион, в который Инновационный центр осуществляет выездные мероприятия по вопросам тестирования спортсменов, то есть определения уровня различных сторон подготовленности за счет инструментальных других каких-то методов», – подчеркнул Александр Грушин.

Как сообщает региональное Министерство спорта, работа мобильной лаборатории Инновационного центра Олимпийского комитета России осуществлялась в рамках соглашения, подписанного главой профильного ведомства и руководителем центра на полях Х Международного форума «Россия – спортивная держава». Важное событие для спортивного сообщества страны проходило в Кемерово осенью 2022 года.