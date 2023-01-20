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Мурманская область. Арктика (16+)20.01.23 16:00

Заполярные спортсмены первыми в России пройдут тестирование в мобильной лаборатории Инновационного центра Олимпийского комитета

С 24 по 27 января спортсмены Мурманской области первыми в России пройдут тестирование функционального состояния в лабораторных условиях. Комплексные обследования помогут определить аэробную и скоростно-силовую подготовленность атлетов. 

Мобильная лаборатория Инновационного центра Олимпийского комитета будет работать в здании административно-спортивного комплекса «Долина Уюта». 

В тестировании примут участие спортсмены, показавшие высокие результаты на соревнованиях различного уровня по биатлону, легкой атлетике и лыжным гонкам.

23 января в конференц-зале легкоатлетического манежа Долины Уюта состоится семинар для тренеров и специалистов с участием генерального директора Инновационного центра Олимпийского комитета России, заслуженного тренера СССР и России по лыжным гонкам Александром Алексеевичем Грушиным. На мероприятии пройдёт знакомство тренерского состава Мурманской области и сотрудников спортивных организаций региона с актуальными научными разработками в области физической культуры и спорта, а также с деятельностью Инновационного центра.

Напомним, в сентябре 2022 года на Х Международном форуме «Россия – спортивная держава» в Кузбассе было заключено соглашение между Министерством спорта Мурманской области и Инновационным центром Олимпийского комитета России. Главная цель документа – закрепить научно-методическое сопровождение спортивной подготовки членов сборных команд Кольского Заполярья. Мурманская область стала первым субъектом Российской Федерации, подписавшим подобное соглашение, отмечает региональное Министерство спорта.

 

Фото: https://vk.com/ic_roc?z=photo-178159729_457239911%2Fwall-178159729_524

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