Заполярные спортсмены показали высокий уровень подготовки на чемпионате и первенстве России по савату

В Санкт-Петербурге провели чемпионат и первенство России по французскому боксу «сават» в дисциплине «ассо» (лёгкий стиль). В соревнованиях участвовали 380 спортсменов из 27 субъектов Российской Федерации.

Нашу команду в составе сборной Мурманской области представляли 11 спортсменов.

В чемпионате России серебряные медали завоевали Егор Головченко и Андрей Студеников, а обладателем «бронзы» стал Виталий Горнаев.

Первенство России завершилось победой для Родиона Москалева. Серебряную медаль завоевал Денис Новик. Бронзовые медали в копилку региона добавили Дарья Марченко, Евгения Мальцева и Матвей Аханов.

Одновременно с данными состязаниями определили лучших во всероссийском фестивале, в котором Демид Аханов завоевал «серебро», а Олег Лысенко – «бронзу».

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, по завершении соревнований Родион Москалев и Денис Новик вошли в кандидаты сборной России по савату в разделе «ассо» на 2025-2026 учебный год.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/