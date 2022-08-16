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Мурманская область. Арктика (16+)16.08.22 08:45

Заполярные спортсмены примут участие в первой Всероссийской спартакиаде

10 августа стартовало одно из самых масштабных событий страны – Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Состязания продлятся до 2 октября, объединив более 9 тысяч сильнейших спортсменов со всей страны. Мурманскую область будут представлять профессионалы в таких видах спорта, как плавание, дзюдо и танцевальный спорт.

С 21 по 26 августа в соревнованиях в центре «Невская волна» честь региона будут отстаивать талантливые пловцы Кольского Заполярья: Павел Самусенко, Елизавета Прохорова и Есения Константинова.

Состязания по дзюдо стартуют 23 августа в Казани. Два дня центр гимнастики станет площадкой для демонстрации мастерства лучших российских дзюдоистов. Мурманскую область представит Евгения Стародубцева.

Вадим Ладыка 25 августа в экстрим-парке «Урам» в Казани примет участие в соревнованиях по танцевальному спорту.

«Спартакиада объединит ведущих спортсменов, талантливую и амбициозную молодежь, специалистов и экспертов, всех любителей физической культуры и спорта в России. На наших глазах впервые в истории пройдут всероссийские соревнования в мировых масштабах. Современные спортивные объекты, размещенные на территории всей страны от Калининградской области до Камчатского края, примут турниры в 39 видах спорта. Мы все станем свидетелями выступлений сильнейших спортсменов России, занимающих ведущие позиции в своих видах спорта на международной арене», – отметил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

Как сообщает региональное  Министерство спорта, прямые трансляции соревнований пройдут на телеканале «Матч ТВ». С подробной информацией и расписанием можно ознакомиться на официальном сайте Всероссийской Спартакиады 2022.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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