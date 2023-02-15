Заполярные спортсмены продемонстрировали блестящие результаты на соревнованиях СЗФО по ушу

В Мурманске состоялись чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по ушу. На татами Легкоатлетического манежа встретились порядка 200 спортсменов разных возрастных категорий из Санкт-Петербурга, Мурманской, Ленинградской и Костромской областей, Республики Карелия.

Наш регион представляли ушуисты заполярной столицы, Мончегорска, Ковдора, Заполярного, Ловозерского и Кольского районов, а также ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск и ЗАТО Видяево.

Как сообщает региональное Министерство спорта, по результатам двухдневных соревнований ушуисты Мурманской области не раз поднимались на пьедестал почёта. Победу в своей весовой категории одержали мурманчане Никита Чистов, Феликс Саакян, Ирина Михайлиди и Татьяна Соина, Вадим Ракитин, Иван Гордеев, Алексей Деменок, Владимир Герасимов, Илья Козеев, Мария Зубова из Полярного, Арсений Глухов из Североморска, Андрей Ерёмин, Илья Кайсин, Егор Братаев, Илья Столбцов, Константин Турчин, Максим Фалько, Данил Саиткулов, Вероника Кочеткова из Гаджиево, Илья Долматов, Лев Тарасенко, Семён Кузнецов, Сергей Варушкин, Дмитрий Кудряшов, Дмитрий Черкасов, Владимир Черкасов, Арина Понкратова из Ревды, Михаил Александров из Кольского района, Кира Ахлестина из Заполярного.

Фото: https://gov-murman.ru