Заполярные спортсмены стали лучшими на первенстве Северо-Западного федерального округа по самбо

На первенстве Северо-Западного федерального округа России по самбо в Кандалакше спортсмены из Мурманской области одержали победу в общекомандном зачёте, завоевав пять золотых, три серебряных и пять бронзовых медалей.

На ковре Дворца спорта Кандалакши мастерство демонстрировали 237 спортсменов – юноши и девушки от 12 до 14 лет из Мурманской, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской областей, а также Республик Карелия и Коми.

На открытии соревнований к спортсменам с приветственным словом обратился депутат Мурманской областной Думы Михаил Павлов. Он пожелал ребятам удачи в поединках, а также отметил, что занятия по самбо будут включены в программу школьных уроков физкультуры в рамках федерального проекта «Za самбо».

Заполярные самбисты показали отличный результат, одержав победу в общекомандном зачёте. В поединках «золото» завоевали Арсений Столяров, Юлия Шпакова, Виктория Ефименко, Анастасия Читкова и Василина Калашник. Серебряные медали – у Сергея Корененко, Владимира Степанова и Ксении Мартыновой. Бронзовыми призёрами стали Магомед Мурадов, Дмитрий Малевич, Карина Авдейчик, Таисия Жулева и Ирина Замолтдинова.

Соревнования являются отборочным этапом к первенству России. Уже в июне заполярные самбисты, занявшие первое и второе места, отправятся в Кстово, чтобы представлять Мурманскую область на федеральном этапе соревнований, сообщает региональное Министерство спорта.

Фото: https://gov-murman.ru