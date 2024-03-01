Заполярные спортсмены стали победителями и призерами соревнований Кубка России

В Уфе на финале Кубка России по биатлону мурманчанка Анастасия Егорова стала победительницей индивидуальной гонки на дистанции 12,5 км. Ранее, на четвертом этапе Кубка России по биатлону в Ижевске Анастасия завоевала «серебро» в спринте на дистанции 7,5 км.

Никита Абозовик завоевал «серебро» 3-го этапа Кубка России по сноуборду в дисциплине слоуп-стайл. Соревнования проходили в Миассе, в них приняло участие более 40 спортсменов.

В Сыктывкаре сейчас проходит первенство России по лыжным гонкам среди юниоров в возрасте 21-23 года. 29 февраля спортсмен спортивной школы Мончегорска Павел Соловьев победил в гонке на 10 км свободным стилем, опередив основного конкурента из Нижегородской области на 7,1 секунды, сообщает Министерство спорта Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru