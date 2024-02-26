Заполярные спортсмены также показали прекрасный уровень подготовки: в Мурманске провели первенство России по пауэрлифтингу

В Легкоатлетическом манеже Мурманска состоялось первенство России по пауэрлифтингу. Атлеты демонстрировали мастерство в дисциплине троеборье, включающей в себя приседания со штангой, жим лежа, становую тягу.

В соревнованиях приняли участие 176 спортсменов из разных регионов страны.

К участникам соревнований на церемонии открытия обратился президент Федерации пауэрлифтинга России Игорь Бутусов, который высоко оценил организацию события в Мурманской области.

Напомним, что в прошлом году регион впервые принимал всероссийские соревнования по пауэрлифтингу. По итогам выступлений на «Северном сиянии» сборная Кольского Заполярья завоевала 53 медали.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в этого году заполярные спортсмены также показали прекрасный уровень подготовки. Среди юношей 14-18 лет в своей весовой категории лучшим стал мурманчанин Олег Рыбка с суммой троеборья 525 кг. Среди юниорок 19-23 лет «золото» первенства завоевала Дарья Аглушевич. Кировчанка установила рекорд России среди юниорок, набрав суммой троеборья 482,5 кг. Элеонора Туфанова из Мурманска стала серебряным призёром, а апатитчанка Софья Цесарская завоевала «бронзу».

Фото: https://gov-murman.ru