Мурманская область. Арктика (16+)11.03.24 14:30
Заполярные спортсмены успешно выступили на финале XII зимней Спартакиады учащихся России
В Коломне на финале XII зимней Спартакиады учащихся России по конькобежному спорту Никита Успехов завоевал серебряную медаль на дистанции 5 км.
Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в Сочи на Спартакиаде по лыжным гонкам Артём Андреев вошёл в десятку сильнейших, заняв 5-е место на масс-старте на 15 км классическим стилем.
Фото: https://gov-murman.ru
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