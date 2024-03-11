Заполярные спортсмены успешно выступили на финале XII зимней Спартакиады учащихся России

В Коломне на финале XII зимней Спартакиады учащихся России по конькобежному спорту Никита Успехов завоевал серебряную медаль на дистанции 5 км.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в Сочи на Спартакиаде по лыжным гонкам Артём Андреев вошёл в десятку сильнейших, заняв 5-е место на масс-старте на 15 км классическим стилем.

Фото: https://gov-murman.ru