Заполярные спортсмены успешно выступили на Кубке России по пауэрлифтингу

В Ноябрьске завершился Кубок России по пауэрлифтингу. С 5 по 12 ноября спортсмены сражались в троеборье, троеборье классическом, жиме и жиме классическом. Заполярные спортсмены успешно выступили на соревнованиях.

Как сообщает региональное Министерство спорта, Олег Рыбка принёс в копилку сборной команды Мурманской области золотую медаль в троеборье с суммой веса 560,0 кг и «бронзу» в жиме классическом, а также выполнил норматив мастера спорта России в двух дисциплинах.

Софья Цесарская завоевала «серебро» в троеборье классическом с суммой веса 422,5 кг и выполнила норматив мастера спорта международного класса.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/