Заполярные спортсмены вернулись с XIII летней Спартакиады учащихся (юношеская) России по ушу с наградами

В Казани подвели итоги финального этапа XIII летней Спартакиады учащихся (юношеская) России по ушу. За медали в шести весовых категориях боролись сильнейшие юные атлеты в возрасте 14–15 лет, успешно прошедшие отборочные этапы.

Команда Мурманской области показала достойный результат, закрепившись на десятой строчке итогового рейтинга среди 32 регионов страны. В копилке наших спортсменов – четыре награды.

Серебряную медаль завоевала Арина Панкратова из Ревды. К этому достижению спортсменку привёл тренер Алексей Нюньков.

Не остались без наград и представители Гаджиево. Трое воспитанников Владимира Петрова – Максим Кумысин, Артём Петров и Никита Петров – завоевали бронзовые медали, продемонстрировав отличную технику и волю к победе.

Как отмечает региональное Министерство спорта, Мурманская область в десятке регионов-лидеров России по развитию спорта в 2025 году, доля систематически занимающихся спортом граждан достигла 62,7%. Поддержка спорта в регионе активно осуществляется в рамках народной программы «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571320/#&gid=1&pid=1