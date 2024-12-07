Заполярные спортсмены завоевали две серебряные медали на чемпионате мира по зимнему универсальному бою

В Тверской области состоялся чемпионат мира по зимнему универсальному бою. Соревнования проводились на базе парка активного отдыха «Большое Гришкино» с 3 по 5 декабря. Международный статус соревнований подтвердили спортсмены из 18 стран.

Порядка 100 участников представляли Россию, Беларусь, Молдову, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Сирию, Афганистан, Израиль, Таджикистан, Алжир и другие.

Спортсмены прошли полосу препятствий, представленную лыжной гонкой и стрельбой из пистолета, а также борьбой на снежной площадке.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, заполярные спортсмены показали высокий уровень подготовки. По завершению соревнований Дмитрий Федяй и Евгения Пороскун завоевали серебряные медали.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/