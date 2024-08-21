Заполярные спортсмены завоевали медали этапа Кубка России по скайраннингу

На Камчатке завершился 6 этап Кубка России по альпинизму в дисциплине «скайраннинг-гонка».

Спортсменам из Мурманской, Московской, Иркутской, Омской, Самарской, Кемеровской, Новосибирской областей и Красноярского края предстояло скоростное восхождение на Авачинский вулкан. Трасса протяжённостью 11 км проходила на высоте 950-2150 метров с набором высоты 1200 метров.

С результатом 1 час 27 минут Татьяна Соколова стала победительницей этапа Кубка России по альпинизму среди женщин.

Ещё одна золотая медаль – у Алексея Бровина, покорившего вулкан за 1 час 16 минут и 29 секунд, сообщает Министерство спорта Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/