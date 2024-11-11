Заполярные спортсмены завоевали «серебро» и бронзовые медали на Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту

На ледовой арене конькобежного центра «Коломна» с 5 по 8 ноября состоялись Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «На призы Городского округа Коломна», первый этап Кубка Союза конькобежцев России. В соревнованиях принимали участие более 150 юниоров и юниорок из 26 регионов России.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, наши спортсмены показали высокий уровень подготовки. Анна Куприкова стала второй на дистанции 1500 метров и завоевала «бронзу» на дистанции 1000 метров среди юниорок. Никита Успехов завоевал бронзовые медали на дистанции 5000 метров и в масстарте на 10 кругов среди юниоров.

Никита Успехов, Никита Пономарев, Максим Сутурин стали бронзовыми призёрами в командном забеге (8 кругов) среди юниоров.

Фото (Конькобежный центр «Коломна»): https://gov-murman.ru/info/news/