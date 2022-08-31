Заполярные спортсмены завоевали «золото» и «бронзу» на первенстве СЗФО по скалолазанию

С 27 по 30 августа в Архангельске проходило первенство Северо-Западного федерального округа по скалолазанию с участием более 100 спортсменов.

По результатам соревнований в дисциплине «Боулдеринг» северяне завоевали серию наград. Так, Алина Татарина стала лучшей в категории девушек от 16 до 17 лет. Александра Рыбальченко также забрала «золото» среди девушек 14-15 лет. Егор Артюх занял 3 место среди юношей 16-17 лет.

Как сообщает региональное Министерство спорта, все спортсмены являются воспитанниками Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва. В учреждении успешно реализуется подготовка будущих чемпионов по таким видам спорта, как лыжное двоеборье, сноуборд, сноукайтинг, спортивная борьба, маунтинбайк, скейтбординг, скалолазание и роллерспорт.

Фото: https://gov-murman.ru