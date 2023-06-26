Заполярные спортсмены завоевали «золото» и «серебро» в первые дни Всероссийских соревнований по горнолыжному спорту

На склонах Кабардино-Балкарии стартовали Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту «Приз Эльбруса». В первые дни соревнований заполярные спортсмены завоевали золотую и серебряную медали.

Своё мастерство на Всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту демонстрируют 270 спортсменов из 29 регионов страны. Мурманскую область представляет команда из 15 лыжников.

По итогам первых дней в дисциплине «слалом-гигант» спортсмены Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу показали отличные результаты. Максим Березкин стал победителем, а Екатерина Круковская серебряным призёром в дисциплине «слалом-гигант».

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, соревнования продлятся до 29 июня: завтра в дисциплине «слалом» будут состязаться юноши и девушки 2009-2010 годов рождения, 28 июня за звание лучших будут бороться спортсмены 2007-2008 годов рождения.

Фото: https://gov-murman.ru