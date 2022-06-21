Заполярные спортсмены завоевали «золото» на чемпионате Северо-Западного федерального округа по боксу

С 16 по 19 июня на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Звёздочка» в Северодвинске проходил чемпионат Северо-Западного округа по боксу среди мужчин и женщин в возрасте от 19 до 40 лет. Мурманские спортсмены завоевали две золотые медали.

Лучшими на ринге стали мастер спорта Савватий Куроптев и кандидат в мастера спорта Алексей Дербенёв. Достижение позволит спортсменам выступить на основном Чемпионате России по боксу. Тренерами мурманских чемпионов выступили Сергей Кондаков и Владимир Петрашко.

Как сообщает региональное Министерство спорта, чемпионат СЗФО России по боксу в Архангельской области проходит второй раз, впервые он состоялся в 1999 году. За титул сильнейшего боксёра сражались 70 спортсменов Северо-Запада. Чемпионат длился 4 дня.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/