Заполярные спортсмены завоевали «золото» соревнований СЗФО по горнолыжному спорту в Полярных Зорях

На горнолыжном комплексе «Салма» Полярных Зорь завершились чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по горнолыжному спорту. На старт вышли более 80 спортсменов из Мурманской, Ленинградской областей, Санкт-Петербурга и Республики Карелия.

По результатам соревнований среди женщин в дисциплине слалом-гигант весь пьедестал почёта заняла команда Мурманской области. «Золото» завоевала представительница Кировской спортивной школы олимпийского резерва Софья Рыдкина, серебряный призёр – спортсменка из Мончегорска Виталия Казакова, а третьей стала кировчанка Анастасия Минаева. В дисциплине слалом спортсменка из Кировска показала лучший результат.

Среди мужчин отличный результат показал представитель Мончегорской спортшколы Матвей Никитин, взявший «серебро». Лучшей среди юниорок стала мончегорская спортсменка Виталия Казакова. В этой же дисциплине отличились и заполярные юниоры: первое и второе места заняли Матвей Никитин из Мончегорска и кировчанин Дмитрий Сапов.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, «бронзу» в дисциплине слалом среди женщин завоевала Елизавета Чеснокова из Мончегорска, «серебро» среди мужчин – у Егора Ширшкова из Кировской СШОР. Победителем среди юниоров в этой дисциплине стал Павел Петренко из Мончегорска, третье место – у Дмитрия Сапова из Кировска.

Фото: https://gov-murman.ru