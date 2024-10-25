Мурманская область. Арктика (16+)25.10.24 10:00
Заполярные строители обновили пищеблок в школе Елисеевки Приморского района
Ремонт помещения пищеблока в школе Елисеевки выполнен в соответствии с соглашением о сотрудничестве между Мурманской областью и Приморским муниципальным округом Запорожской области.
Мастера заменили вентиляцию, электропроводку, двери, выровняли стены и облицевали их новым кафелем.
Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, ранее специалисты из Мурманской области завершили капитальный ремонт школы №2 в Приморске, отремонтировали помещения и кровлю пищеблока школы в селе Петровка.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/
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Последние комментарии
Евгений
24.10.24 11:47
С учетом того, что айтишники сейчас востребованы как никогда, логично, что уже бесплатно начинают их готовить.
Сергей
23.10.24 14:47
Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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