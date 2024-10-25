Заполярные строители обновили пищеблок в школе Елисеевки Приморского района

Ремонт помещения пищеблока в школе Елисеевки выполнен в соответствии с соглашением о сотрудничестве между Мурманской областью и Приморским муниципальным округом Запорожской области.

Мастера заменили вентиляцию, электропроводку, двери, выровняли стены и облицевали их новым кафелем.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, ранее специалисты из Мурманской области завершили капитальный ремонт школы №2 в Приморске, отремонтировали помещения и кровлю пищеблока школы в селе Петровка.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/