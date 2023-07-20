Заполярные строители продолжают восстанавливать здание для МФЦ в Приморске Запорожской области

Строители из Мурманской области больше месяца работают в Запорожской области. Одним из социально значимых объектов, требующих капитального ремонта, стало здание для многофункционального центра приёма населения в Приморске.

На данный момент на объекте уже завершены обшивка стен и перегородок гипсокартоном, частичный ремонт кровли и фасада, смонтированы новые окна, подоконники и межкомнатные двери, уложена плитка на полах.

Продолжается монтаж металлических противопожарных дверей, структурированных кабельных систем, пожарной и охранной сигнализаций, видеонаблюдения, укладка линолеума и монтаж потолков. Также рабочие приступили к отделке входной группы и установке пандуса.

Как сообщает региональное Министерство строительства, работы ведутся в рамках соглашения Мурманской области о сотрудничестве с Приморским районом Запорожской области.

Фото: https://gov-murman.ru