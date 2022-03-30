Заполярные студенты могут получить по 1 млн рублей на свои проекты

Чуть меньше двух недель остается до окончания приёма заявок на конкурс «Студенческий стартап», который проводится в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Об этом напомнили в правительстве РФ. Большинство заявок касаются самых актуальных направлений – цифровизации и импортозамещения. На сегодняшний день 32% заявок, поступивших на конкурс, связаны с развитием цифровых технологий. Ещё 21% посвящены созданию новых приборов и производственных технологий.

В будущем правительство будет расширять количество грантополучателей. В 2023 году планируется поддержать 1,5 тысячи студентов, а в 2024 году – около 2 тысяч. До 2024 года из федерального бюджета на поддержку студенческих стартапов планируется направить 4,5 млрд рублей.

Как сообщает ЦУР Мурманской области, приём заявок на конкурс «Студенческий стартап» продлится до 10.00 11 апреля 2022 года. Отбор проектов будет проходить по семи тематикам: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии.

В конкурсе могут принять участие студенты, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, которые готовы разработать на основе собственных научно-технических и научно-технологических исследований новые товары, изделия, технологии или услуги, имеющие потенциал коммерциализации.

Учащийся вуза, получивший грант, должен будет зарегистрировать юридическое лицо, разработать бизнес-план и сайт стартапа.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте конкурса.