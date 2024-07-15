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Мурманская область. Арктика (16+)15.07.24 12:30

Заполярные студенты, получающие специальность «сварщик», смогут бесплатно проходить независимую оценку квалификаций

Специальность «сварщик» является одной из наиболее востребованных в регионе.

По инициативе губернатора Андрея Чибиса студенты колледжей Мурманской области, получающие специальность «сварщик», будут проходить оценку квалификации за счёт средств регионального бюджета.

Проведение независимой оценки квалификации для студентов необходимо для оценки подготовки специалистов в соответствии с современными требованиями. Независимая оценка квалификации сварщиков проводится в форме профессионального экзамена в региональном Центре оценки квалификации.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, ранее в рамках реализации стратегического плана «На Севере – жить» для студентов региональных колледжей и техникумов, внедрена стипендиальная программа. Ребята, обучающиеся на «отлично» в течение года, получают губернаторскую стипендию – 10 тысяч рублей ежемесячно.

Также студенты могут претендовать на именную стипендию губернатора одарённым детям и обучающейся молодёжи, которая составляет от 37 тысяч до 100 тысяч рублей.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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