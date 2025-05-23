Заполярные студенты представили себя на региональном финале Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»
19 мая состоялся финал регионального этапа Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», который собрал более 160 студентов из 15 образовательных организаций высшего и профессионального образования шести муниципальных образований Мурманской области. Студенты продемонстрировали свои таланты в девяти направлениях, включающих более 30 номинаций.
«Участие в «Студвесне» — это уникальная возможность для наших студентов проявить себя, раскрыть свой творческий потенциал и представить Мурманскую область на всероссийском уровне», — отметила руководитель региональной дирекции программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна» Татьяна Голдова.
Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» является одним из самых масштабных молодёжных конкурсных мероприятий в России. В 2025 году он пройдет в сентябре в Казани (для высших образовательных организаций) и Ставрополе (для профессиональных образовательных организаций).
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/