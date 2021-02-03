Заполярные танцоры исполнили «Случайный вальс»: всероссийский флешмоб был посвящен юбилею победы в Сталинградской битве

Танцоры хореографических коллективов учреждений культуры региона приняли участие во всероссийской акции «Случайный вальс». Её организовала «Молодёжка ОНФ».

Акция посвящена 78-летию победы в Сталинградской битве и проходила по всей стране – участники флешмоба танцевали в музеях, вокзалах, театрах, парках и аэропортах под песню «Случайный вальс». Присоединиться к акции могли все желающие – освоить вальс помогали профессиональные танцоры.

В Мурманске станцевать вальс жителей и гостей города пригласили участники ансамбля бального танца «ОниОна» и ансамбля «Сполохи» Областного Дворца культуры им. Кирова, а также ансамбль бального танца «Альянс» североморского Дворца культуры «Строитель». Как сообщает региональное Министерство культуры, ребята исполнили танец на площади у Морского вокзала, а также в фойе Железнодорожного вокзала заполярной столицы. Мероприятие подержали и волонтёры региона.

«Память о великой Победе объединяет нас, как и музыка. Очень важно, что подобная инициатива исходит от молодежи, что они помнят и чтут подвиги предков», – отметила руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.