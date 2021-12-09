Заполярные танцоры вошли в число победителей международных соревнований «Московия – 2021»

Танцевально-спортивный клуб центра «Лапландия» вошёл в число победителей международных соревнований «Московия – 2021», прошедших 4 и 5 декабря в Москве.

Воспитанники танцевально-спортивного клуба Антон Никольский и Ольга Остапчук заняли 1 место в Европейской программе в категории «Юниоры – 2 «Д» класс». Педагог и наставник пары – Алексей Хотько.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в квалификационной группе состязались более 60 пар из 15 регионов России.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/430360/#&gid=1&pid=1