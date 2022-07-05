Заполярные танцоры ярко демонстрируют свои таланты в жарком Геленджике

В эти дни в Геленджике проходит Всероссийский фестиваль-конкурс #ДивноморскийФламинго2022, где принимает участие и делегация Мурманской области. Наш край представляют артисты ансамбля танца «Сполохи» («Кировка»), детско-юношеского театрального коллектива «Крылья» (Центр творчества и досуга г. Гаджиево ЗАТО Александровск), ансамбля эстрадной песни «Созвездие» (ДК «Мурмаши») и хореографического коллектива «Новый день» (Центр культуры и досуга «Полярная звезда» г. Оленегорск).

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, только прошли конкурсные просмотры Всероссийского фестиваля-конкурса, как участники ансамбля танца «Сполохи» уже танцуют на сцене III Международного фестиваля – конкурса «Оранжевое лето». И как итог: Диплом ГРАН-ПРИ и два Диплома Лауреата I степени.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457262159%2Fwall-139605315_19196