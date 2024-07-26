Заполярные теплоэнергетики поборются за победу в финале Всероссийского конкурса строителей

Сразу три человека – сотрудники областной теплоснабжающей организации АО «МЭС» будут бороться за победу в финале V Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной̆ отрасли».

«В этом году в конкурсе принимало участие более 18 тысяч человек из 73 субъектов. Мы очень рады, что сумели с коллегами войти в число 150 финалистов. Впереди нас ждёт очный этап состязания, который̆ пройдет в городе-герое Волгограде», – рассказал начальник УКС АО «МЭС» Антон Гудзенко.

Отвечая на вопрос о том, что помогает выдерживать серьезную конкуренцию, заместитель начальника УКС по сметно-договорной работе Евгения Хижнюк признаётся, что самое важное – это вера и поддержка коллег и родных.

«Представлять Мурманскую область в финале Всероссийского конкурса управленцев – большая ответственность», – говорит заместитель начальника УКС Дмитрий Федотов.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, конкурс проводится Всероссийским центром национальной̆ строительной̆ политики, при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Очный финал традиционно пройдет в преддверии Дня строителя, с 8 по 11 августа, в Волгограде.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/