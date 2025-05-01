Заполярные тхэквондисты выступят на чемпионате мира в ОАЭ в составе сборной России

В Сочи завершились чемпионат и первенство России по тхэквондо ГТФ (глобальная федерация тхэквондо). Наши земляки Алексей Бойко в дисциплине «хъенг» и Василиса Беляева в дисциплине «масоги» завоевали золотые медали. Это позволило северянам отобраться на первенство мира в ОАЭ, где они выступят в составе сборной команды России. Соревнования состоятся в июле 2025 года.

Также серебряными призёрами первенства России в дисциплине «хъенг» стала команда девочек из Мурманской области в возрасте 10-11 лет. В её составе: Анна Лактюшина, Виктория Доценко, София Сумакова, Василиса Беляева.

Юные тхэквондисты тренируются в спортивном клубе «Ирбис» в Мурманске под руководством Ивана Кривунца.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/