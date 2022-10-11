Заполярные велосипедисты завоевали чемпионские титулы на всероссийских соревнованиях

Воспитанники Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва показали блестящие результаты на всероссийских соревнованиях по велосипедному спорту в Саратове. В дисциплине кросс-кантри София Келлер заняла первое место. Егор Бушмакин стал серебряным призёром.

Президент Федерации велосипедного спорта Мурманской области Дмитрий Миннебаев сопровождал и поддерживал наших гонщиков в другом регионе. Всего в стартах приняли участие 7 субъектов России и 160 спортсменов.

«Мы гордимся нашими спортсменами, ребята долго шли к этому результату – это и многочасовые тренировки, и летние сборы, и участие в других стартах и соревнованиях. Замечательно, что наши дети увлечены любимым делом – спортом, а тренеры твердо верят в своих спортсменов и ведут их к победам», – отмечает директор Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва Олеся Пугач.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, ранее София Келлер и Егор Бушмакин стали победителями региональных стартов по велосипедному спорту в дисциплине кросс-кантри, которые прошли на горнолыжном склоне Огней Мурманска 28 августа.

Фото: https://gov-murman.ru