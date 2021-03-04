Заполярные волонтёры акции «Мы вместе» удостоены наград Президента России за работу в условиях пандемии

Волонтёры Мурманской области, принявшие активное участие в общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», удостоены наград Президента России Владимира Путина. Сегодня Благодарственные письма и грамоты добровольцам, которые в период пандемии коронавируса оказывали поддержку медикам, доставляли лекарства и продукты пожилым и маломобильным гражданам, вручил губернатор Андрей Чибис.

«Вы откликнулись на призыв о помощи в самое непростое время и поддержали людей старшего поколения, тех, кто в условиях действующих ограничений был вынужден оставаться дома, – обращаясь к участникам встречи, сказал глава региона. – Проект «Мы вместе» действительно объединил неравнодушных северян – студентов, предпринимателей, политиков. И сегодня мы единой командой продолжаем помогать нашим медицинским работникам. Спасибо за то, что вы делаете».

Приветствуя лидеров волонтёрского движения Заполярья, Андрей Чибис сообщил о принятом решении по введению дополнительных мер поддержки для молодёжи и волонтёров. В 2021 году предусмотрено 8,5 млн рублей на гранты в сфере добровольчества и молодёжные социально значимые проекты.

«Считаю, финансовая поддержка просто необходима, чтобы у таких активных и небезразличных людей, как вы, была материальная возможность реализовать свои идеи», – отметил губернатор.

За чашкой чая активисты и глава региона обсудили дальнейшее развитие добровольчества в Мурманской области. Волонтёры обратились с просьбой рассмотреть возможность предоставления отдельного помещения для работы. По их мнению, такая площадка позволит объединить усилия и наладить более тесное сотрудничество между различными волонтерскими организациями и общественностью.

«Место, где собираются люди близкие по духу, где внутренняя среда располагает к общению и, главное, действиям, безусловно, должно быть. Знаю об этой проблеме, пустующие помещения есть. Думаю, в ближайшее время примем решение», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в Мурманской области общероссийская акция взаимопомощи #МыВместе стартовала в марте 2020 года одновременно с началом периода самоизоляции. К ней присоединились 700 добровольцев – студенты, волонтеры-медики, неравнодушные граждане разных возрастов и профессий из 17 муниципалитетов региона. За прошедший год принято и выполнено почти 18 тысяч заявок об оказании помощи, поступивших в волонтерский штаб #МыВместе, северянам передано 14 тысяч продуктовых наборов.