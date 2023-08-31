Заполярные волонтёры культуры благоустроили мемориальный комплекс в Лиинахамари

Волонтёры культуры Мурманской области продолжают благоустраивать воинские захоронения. В рамках всероссийской акции «События немирной жизни» в августе в Лиинахамари прошла молодёжная экспедиция «Дорогами войны».

Заполярные добровольцы культуры благоустроили мемориальный комплекс «Братская могила советских воинов, павших в борьбе с фашистскими захватчиками», который расположен напротив штаба пограничников, и памятник советским воинам-освободителям Печенги, расположенный на берегу залива. Ребята убрали территории памятников, скосили траву, восстановили надписи на мемориальных плитах, а после активной работы участники экспедиции прошли по экскурсионному маршруту до бухты Малонемецкой Западной.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, с июня по сентябрь волонтёры культуры по всей стране присоединятся к федеральной акции «События немирной жизни». Цель акции, организованной Минкультом РФ – достоверно сохранить и передать молодёжи историческую память о событиях и подвигах Великой Отечественной войны и других войн и конфликтов, затронувших регионы России. В рамках акции запланировано более 70 мероприятий по всему Кольскому Заполярью. Ключевым событием в Мурманской области стала проведение летней молодёжной экспедиции «Тропою Героев Заполярья» в Печенгском округе.

Фото: https://gov-murman.ru