Заполярные юмористы снова рассмешили зал: в следующий этап прошли все команды

Вчера на сцене Дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова состоялся четвертьфинал Мурманской официальной лиги КВН. В остроумии и находчивости соревновались команды «Шпроты», «Сборная Заозерска», «Я так больше не МАГУ», «Разные люди», «Сборная медицинских работников», «Эффект Доплера», «Купите КилоВатт», «Канат».

В этот раз игра прошла в непривычном для зрителей и участников формате - баттлах навылет. Команды жеребьевкой поделились на пары, которые сразились в юмористическом поединке. Сильнейшую по итогам выступлений команду выбирали члены жюри. Специальным гостем этой игры стал продюсер Первой лиги Международного союза КВН Артур Туманян.

В своих баттлах победили «Сборная медицинских работников», «Канат», «Разные люди», «Сборная Заозерска».

Однако в следующий этап прошли все команды.

Как сообщает администрация города Мурманска, в мае этого года губернатор Андрей Чибис и гендиректор Телевизионного творческого объединения «АМИК» Александр Масляков подписали соглашение о сотрудничестве. Благодаря этому Мурманская область получила право проведения официальных мероприятий Международного союза КВН.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25111&page=1